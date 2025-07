6ème festival du film franco-britannique de Champagne-Mouton Le Vieux Château Champagne-Mouton

6ème festival du film franco-britannique de Champagne-Mouton Le Vieux Château Champagne-Mouton vendredi 1 août 2025.

6ème festival du film franco-britannique de Champagne-Mouton

Le Vieux Château 12 imapsse st-martin Champagne-Mouton Charente

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

pour les -12ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-08-01 14:30:00

fin : 2025-08-03 00:00:00

Date(s) :

2025-08-01

Projection de 2 films par jour en VOST (français-anglais ou inversement) en présence d’un invité mis à l’honneur (acteur, réalisateur, producteur, scénariste…)

.

Le Vieux Château 12 imapsse st-martin Champagne-Mouton 16350 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 16 30 51 champagnemovietown@gmail.com

English :

Screening of 2 films a day in VOST (French-English or vice versa), with a special guest (actor, director, producer, scriptwriter, etc.)

German :

Vorführung von 2 Filmen pro Tag in VOST (Französisch-Englisch oder umgekehrt) in Anwesenheit eines geehrten Gastes (Schauspieler, Regisseur, Produzent, Drehbuchautor…)

Italiano :

Proiezione di 2 film al giorno in VOST (francese-inglese o viceversa) alla presenza di un ospite speciale (attore, regista, produttore, sceneggiatore, ecc.)

Espanol :

Proyección de 2 películas al día en VOST (francés-inglés o viceversa) en presencia de un invitado especial (actor, director, productor, guionista, etc.)

L’événement 6ème festival du film franco-britannique de Champagne-Mouton Champagne-Mouton a été mis à jour le 2025-07-11 par Office de Tourisme Charente Limousine