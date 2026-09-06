6ème Festival Point d’Orgues Montpon-Ménestérol
mercredi 30 septembre 2026 · Montpon-Ménestérol
Informations pratiques
Montpon-Ménestérol
6ème Festival Point d’Orgues
Montpon-Ménestérol Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-09-30
6ème Festival point d’orgues
Mercredi 30 : Projection du Film « Le Corset » mettant en avant la musique d’orgue à 18h au cinéma Le Lascaux.
Jeudi 1er octobre :Jeunes musiciens du territoire à la Chapelle de Montignac : orgue, trompette…pour cette scène ouverte à 20h30.
Vendredi 2 octobre : Concert avec le groupe « The Fine Allies, Funk, Soul et Rythm and Blues à 20h30, salle Le Lascaux, gratuit.
Samedi 3 octobre : Concert : introduction à l’orgue par Uriel Valadeau – les élèves du conservatoire de la Dordogne interprèteront le conte « Pierre et le Loup » : cuivres, piano, cordes…2ème partie : concert surprise à l’église de Ménestérol à 20h.
Dimanche 4 octobre : Concert des chorales de Montpon : « Les Voix de l’Isle », « A travers Chants », « Le Petit chœur d’Adagio ». Danse et musique avec des élèves de l’école de danse de Montpon accompagnés à l’orgue par Uriel Valadeau. 06 07 87 81 78 .
Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 87 81 78
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English : 6ème Festival Point d’Orgues
L’événement 6ème Festival Point d’Orgues Montpon-Ménestérol a été mis à jour le 2026-09-11 par Vallée de l’Isle en Périgord
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