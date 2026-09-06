Informations pratiques

Montpon-Ménestérol

6ème Festival Point d’Orgues

Montpon-Ménestérol Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-09-30

6ème Festival point d’orgues

Mercredi 30 : Projection du Film « Le Corset » mettant en avant la musique d’orgue à 18h au cinéma Le Lascaux.

Jeudi 1er octobre :Jeunes musiciens du territoire à la Chapelle de Montignac : orgue, trompette…pour cette scène ouverte à 20h30.

Vendredi 2 octobre : Concert avec le groupe « The Fine Allies, Funk, Soul et Rythm and Blues à 20h30, salle Le Lascaux, gratuit.

Samedi 3 octobre : Concert : introduction à l’orgue par Uriel Valadeau – les élèves du conservatoire de la Dordogne interprèteront le conte « Pierre et le Loup » : cuivres, piano, cordes…2ème partie : concert surprise à l’église de Ménestérol à 20h.

Dimanche 4 octobre : Concert des chorales de Montpon : « Les Voix de l’Isle », « A travers Chants », « Le Petit chœur d’Adagio ». Danse et musique avec des élèves de l’école de danse de Montpon accompagnés à l’orgue par Uriel Valadeau. 06 07 87 81 78 .

Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 87 81 78

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English : 6ème Festival Point d’Orgues

L’événement 6ème Festival Point d’Orgues Montpon-Ménestérol a été mis à jour le 2026-09-11 par Vallée de l’Isle en Périgord