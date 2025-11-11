6ème fête de la marche nordique Perrancey-les-Vieux-Moulins

6ème fête de la marche nordique

Domaine de Montauban Perrancey-les-Vieux-Moulins Haute-Marne

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-30

Tout public

L’association Nina SLBC prépare sa 6ème édition de la fête de la marche nordique qui est programmée le week-end des 30 et 31 mai 2026. Le domaine de Montauban à Perrancey sera le cœur des marches et animations. Les parcours proposés devraient largement séduire par les paysages traversés. Lac de La Mouche, source de Sénance, combe au Forneau et ses falaises seront au programme.

La restauration prévue fera la part belle aux produits locaux et à nos restaurateurs. Il sera prévue également un espace bien être avec massage, ostéopathe, kiné. De la relaxation sonore sera proposée également.

PROGRAMME

Samedi 4 parcours entre 4 et 16km.

Dimanche 4 parcours en “marguerite” sur sentiers gourmands.

Chaque départ sera précédé d’une séance d’échauffement collectif et d’étirement. .

Domaine de Montauban Perrancey-les-Vieux-Moulins 52200 Haute-Marne Grand Est +33 6 70 86 54 01 ninaslcb44@gmail.com

