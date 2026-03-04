6ème Fête Eco Bio de Chavannes sur l’Etang

7 rue de Bellefontaine Chavannes-sur-l’Étang Haut-Rhin

Début : Samedi 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-13 20:00:00

2026-06-13 2026-06-14

Fête Eco Bio, événement familial et convivial dédié aux produits bio et à l’écologie. Stands de produits locaux et artisanaux, ambiance musicale, ateliers, food-trucks, …

L’Association d’Éducation Populaire (AEP) organise la 6ème Fête Eco Bio au cœur du village, sur le plateau sportif élargi. Ce rendez-vous festif et familial met en avant la diversité des produits biologiques, l’artisanat local et les initiatives écologiques. Tout au long du week-end, le public pourra découvrir de nombreux stands, participer à des ateliers pratiques et échanger avec des associations engagées pour la préservation de l’environnement. La convivialité sera au rendez-vous avec des foodtrucks variés, la grande buvette de l’AEP et des espaces aménagés sous chapiteaux. Les enfants comme les adultes profiteront de jeux en bois et d’animations ludiques.

Nouveauté 2026 le samedi soir, une animation musicale avec repas viendra prolonger la fête dans une ambiance chaleureuse et musicale. .

7 rue de Bellefontaine Chavannes-sur-l’Étang 68210 Haut-Rhin Grand Est +33 6 82 07 26 76 feb@aep-chavannes-sur-letang.fr

English :

Fête Eco Bio, a friendly family event dedicated to organic products and ecology. Stalls selling local and artisanal products, musical atmosphere, workshops, food-trucks, …

L’événement 6ème Fête Eco Bio de Chavannes sur l’Etang Chavannes-sur-l’Étang a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de tourisme du Sundgau