6ème Foire de la courge Beaufort-sur-Gervanne

6ème Foire de la courge Beaufort-sur-Gervanne dimanche 19 octobre 2025.

6ème Foire de la courge

place du village Beaufort-sur-Gervanne Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-19 09:00:00

fin : 2025-10-19 18:00:00

Date(s) :

2025-10-19

Marché de producteurs et d’artisans. Mini ferme, démonstrations artisanales, animations pour enfants, jeux. Exposition de matériels agricoles et de vieux tracteurs. Concours de courges, de tartes et de dessins. Buvette et restauration rapide. Repas

.

place du village Beaufort-sur-Gervanne 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes beaufortenfoire@gmail.com

English :

Farmers? and craftsmen?s market. Mini farm, craft demonstrations, children’s entertainment, games. Exhibition of farm equipment and old tractors. Gourd, pie and drawing competitions. Refreshment bar and fast food. Meals

German :

Markt mit Erzeugern und Handwerkern. Mini-Bauernhof, Handwerksvorführungen, Kinderanimation, Spiele. Ausstellung von landwirtschaftlichen Geräten und alten Traktoren. Kürbis-, Kuchen- und Zeichenwettbewerb. Getränke und Schnellimbiss. Mahlzeit

Italiano :

Mercato contadino e artigianale. Mini fattoria, dimostrazioni di artigianato, animazione per bambini, giochi. Esposizione di attrezzature agricole e vecchi trattori. Gare di zucche, torte e disegni. Bar e fast food. Pasti

Espanol :

Mercado de agricultores y artesanos. Minigranja, demostraciones de artesanía, animación infantil, juegos. Exposición de material agrícola y tractores antiguos. Concursos de calabazas, tartas y dibujos. Bar y comida rápida. Comidas

L’événement 6ème Foire de la courge Beaufort-sur-Gervanne a été mis à jour le 2025-08-30 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme