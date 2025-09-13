6ème foire du partage Echoisy Cellettes
6ème foire du partage Echoisy Cellettes samedi 13 septembre 2025.
6ème foire du partage
Echoisy Domaine d’Echoisy Cellettes Charente
Tarif : – –
Date :
Début : Samedi 2025-09-13 10:00:00
fin : 2025-09-13 00:00:00
Date(s) :
2025-09-13
Foire des partage des initiatives de transition écologique.
Echoisy Domaine d’Echoisy Cellettes 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 79 02 82
English :
Fair to share ecological transition initiatives.
German :
Messe für den Austausch von Initiativen zum ökologischen Übergang.
Italiano :
Fiera per condividere le iniziative di transizione ecologica.
Espanol :
Feria para compartir iniciativas de transición ecológica.
L’événement 6ème foire du partage Cellettes a été mis à jour le 2025-08-10 par Office de tourisme Destination Nord Charente