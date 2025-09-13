6ème foire du partage Echoisy Cellettes

Echoisy Domaine d’Echoisy Cellettes Charente

Tarif : gratuit

Début : Samedi 2025-09-13 10:00:00

fin : 2025-09-13 00:00:00

2025-09-13

Foire des partage des initiatives de transition écologique.

Echoisy Domaine d’Echoisy Cellettes 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 79 02 82

English :

Fair to share ecological transition initiatives.

German :

Messe für den Austausch von Initiativen zum ökologischen Übergang.

Italiano :

Fiera per condividere le iniziative di transizione ecologica.

Espanol :

Feria para compartir iniciativas de transición ecológica.

L’événement 6ème foire du partage Cellettes a été mis à jour le 2025-08-10 par Office de tourisme Destination Nord Charente