6EME MARCHE GOURMANDE DE BOURDONS SUR ROGNON Bourdons-sur-Rognon dimanche 7 septembre 2025.

Salle des fêtes Bourdons-sur-Rognon Haute-Marne

Début : 2025-09-07

fin : 2025-09-07

2025-09-07

Tout public

Comme chaque année depuis maintenant cinq ans, l’ALAB organise sa traditionnelle marche gourmande à Bourdons. Cette nouvelle édition aura lieu le dimanche 7 septembre de 8h à 10h et aura pour thème « Lavoirs et Moulins ». Le départ se fera depuis la salle des fêtes, pour un parcours d’environ 13 kilomètres avec 4 pauses gourmandes. .

Salle des fêtes Bourdons-sur-Rognon 52700 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 01 21 17

