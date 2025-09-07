6EME MARCHE GOURMANDE DE BOURDONS SUR ROGNON Bourdons-sur-Rognon
6EME MARCHE GOURMANDE DE BOURDONS SUR ROGNON Bourdons-sur-Rognon dimanche 7 septembre 2025.
Salle des fêtes Bourdons-sur-Rognon Haute-Marne
Début : 2025-09-07
fin : 2025-09-07
2025-09-07
Comme chaque année depuis maintenant cinq ans, l'ALAB organise sa traditionnelle marche gourmande à Bourdons. Cette nouvelle édition aura lieu le dimanche 7 septembre de 8h à 10h et aura pour thème « Lavoirs et Moulins ». Le départ se fera depuis la salle des fêtes, pour un parcours d'environ 13 kilomètres avec 4 pauses gourmandes.
Salle des fêtes Bourdons-sur-Rognon 52700 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 01 21 17
