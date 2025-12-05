6ème Nuit du Trad [COMPLET] Mussidan
6ème Nuit du Trad [COMPLET] Mussidan samedi 10 janvier 2026.
6ème Nuit du Trad [COMPLET]
Mussidan Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-10
fin : 2026-01-10
Date(s) :
2026-01-10
6ème Nuit du Trad [COMPLET]
Dès 15h, salle Gerbeaud: stage d’accordéon diatonique, danses traditionnelles et musique d’ensemble. Repas et Bal.
Infos: 06 19 33 99 30 www.helloasso.com/associations/lo-bornat-dau-perigord/evenements/billeterie-6eme-nuit-du-trad.
Lo Bornat dau Perigòrd .
Mussidan 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
English :
L’événement 6ème Nuit du Trad [COMPLET] Mussidan a été mis à jour le 2025-12-03 par Vallée de l’Isle en Périgord