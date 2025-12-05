6ème Nuit du Trad [COMPLET]

Mussidan Dordogne

Dès 15h, salle Gerbeaud: stage d’accordéon diatonique, danses traditionnelles et musique d’ensemble. Repas et Bal.

Infos: 06 19 33 99 30 www.helloasso.com/associations/lo-bornat-dau-perigord/evenements/billeterie-6eme-nuit-du-trad.

Lo Bornat dau Perigòrd .

Mussidan 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

