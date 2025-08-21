6ème rencontre historique de Gavaudun Salle des fêtes Gavaudun

6ème rencontre historique de Gavaudun Salle des fêtes Gavaudun jeudi 21 août 2025.

Salle des fêtes Bourg Gavaudun Lot-et-Garonne

L’association Pays, Arts et Patrimoines en collaboration avec la municipalité de Gavaudun accueille Pierre Simon, médiéviste, pour un exposé sur le prieuré de Laurenque, dépendance de Sarlat du XIIème au XVIIIème siècle Les ruines peuvent-elles parler ?

Salle des fêtes Bourg Gavaudun 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 27 00 75 assophp47@gmail.com

English : 6ème rencontre historique de Gavaudun

The Pays, Arts et Patrimoines association, in collaboration with the municipality of Gavaudun, welcomes medievalist Pierre Simon for a talk on the Laurenque priory, a dependency of Sarlat from the 12th to 18th centuries: Can ruins speak?

German : 6ème rencontre historique de Gavaudun

Der Verein Pays, Arts et Patrimoines empfängt in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Gavaudun den Mediävisten Pierre Simon für einen Vortrag über das Priorat von Laurenque, eine Abhängigkeit von Sarlat vom 12. bis 18. Jahrhundert: Können Ruinen sprechen?

Italiano :

L’associazione Pays, Arts et Patrimoines, in collaborazione con il Comune di Gavaudun, accoglie il medievalista Pierre Simon per una conferenza sul priorato di Laurenque, dipendenza di Sarlat dal XII al XVIII secolo: le rovine possono parlare?

Espanol : 6ème rencontre historique de Gavaudun

La asociación Pays, Arts et Patrimoines, en colaboración con el ayuntamiento de Gavaudun, recibe al medievalista Pierre Simon para impartir una conferencia sobre el priorato de Laurenque, dependiente de Sarlat de los siglos XII al XVIII: ¿Pueden hablar las ruinas?

