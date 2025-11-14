6ème Salon de la Bière Artisanale de La Ciotat Salle Paul Eluard La Ciotat

6ème Salon de la Bière Artisanale de La Ciotat

Du vendredi 14 au samedi 15 novembre 2025 de 16h à 0h. Salle Paul Eluard Avenue Jules Ferry La Ciotat Bouches-du-Rhône

Début : Vendredi 2025-11-14 16:00:00

fin : 2025-11-15 00:00:00

2025-11-14

Le 6ème Salon de la Bière Artisanale de La Ciotat, aussi appelé La Ciotat Bière Fest, revient pour deux jours d’animations, de dégustations et de découvertes !

Le Rotary Club La Ciotat Ceyreste Golfe d’Amour organise le 6ème salon de la bière artisanale La Ciotat Bière Fest à la salle Paul Eluard.

Une dizaine de brasseurs vous proposeront de déguster leurs dernières créations, et de vendre des bières pression et bières en bouteille parfaites pour les cadeaux de fin d’année.

Un bar à vin tenu par les rotariens du club sera tenu pour répondre totalement aux attentes des visiteurs.

Une offre variée de petite restauration en salle et la présence de food trucks sur le parvis de la salle accompagneront cette manifestation caritative tant attendue.



Deux belles après-midis et soirées vous attendent, défendues par des artisans brassicoles qui par leurs créations sauront ravir les amateurs de bières artisanales.



DJ et animations musicales seront assurées. Ambiance garantie !

Vendredi 14 novembre Groupe Trimorena et DJ Belluco

Samedi 15 novembre Happy Hands et DJ Nicolas



Tous les Ciotadens, Ceyrestens et voisins sont invités à passer un moment agréable durant ces deux journées.





Un événement caritatif



Comme à l’accoutumée, le Rotary Club La Ciotat Ceyreste Golfe d’Amour organise cette manifestation à des fins caritatives.

Les bénéfices de ce salon permettront de financer un déjeuner à l’Oiseau Rieur à La Ciotat (restaurant d’inclusion situé dans la zone Athélia à La Ciotat) pour une centaine de personnes isolées ou en situation de handicap sélectionnées par les associations de solidarité ciotadennes (Secours Populaire/CCAS/Station Lumière/Restos du cœur/Café sourire).



Un don sera fait également à l’association Nos Petits Plaisirs en Plus dédiée aux sorties et loisirs de jeunes porteurs de handicaps mentaux ainsi qu’à la fondation Rotary.



Outre le plaisir de déguster et rencontrer les brasseurs, les visiteurs contribueront à une bonne cause ! .

Salle Paul Eluard Avenue Jules Ferry La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 09 91 78 00 moov.n.bar@gmail.com

English :

The 6th La Ciotat craft beer fair, also known as La Ciotat Bière Fest, is back for two days of entertainment, tastings and discoveries!

German :

Die 6. Messe für handwerklich gebrautes Bier in La Ciotat, auch bekannt als La Ciotat Bière Fest, kehrt für zwei Tage voller Animationen, Verkostungen und Entdeckungen zurück!

Italiano :

La sesta edizione della fiera della birra artigianale di La Ciotat, nota anche come La Ciotat Bière Fest, torna per due giorni di intrattenimento, degustazioni e scoperte!

Espanol :

La 6ª edición de la feria de la cerveza artesanal de La Ciotat, también conocida como La Ciotat Bière Fest, vuelve con dos días de diversión, degustaciones y descubrimientos.

L’événement 6ème Salon de la Bière Artisanale de La Ciotat La Ciotat a été mis à jour le 2025-10-27 par Office de Tourisme de La Ciotat