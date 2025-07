6ÈME SEMAINE DES ARTS Le village Fos

6ÈME SEMAINE DES ARTS Le village Fos samedi 19 juillet 2025.

Le village DANS LE VILLAGE Fos Haute-Garonne

Début : 2025-07-19 10:00:00

fin : 2025-07-27 21:30:00

2025-07-19

Les arts en Occitania y Val d’Aran L’art sous toutes ses formes, au centre du village de Fos pendant une semaine.

Au programme symposium peinture et sculpture artisans d’art expositions concerts animations stages de bronze, vannerie et céramique.

Notre semaine des Arts a pour but la mise en valeur de l’Art sous toutes ses formes et la promotion des artistes en général avec un désir fort de mettre en avant un projet transfrontalier .

Elle participe au développement et à la création d’actions artistiques, culturelles, pédagogiques et de la valorisation du patrimoine.

Elle a également pour but de favoriser les territoires non suffisamment initiés, en organisant ou participant à des rencontres et échanges avec tous les acteurs du secteur.

Et surtout ce qui l’anime c’est de faire battre le cœur de notre village!

– Stages :

le 20 juillet démonstartion de verre filé et verre soufflé avec Yoli Badia

du 21 au 26 juillet stage de bronze. Technique de la cire perdue

le 25 juillet de 9h à 18h stage de modelage avec Marie Penetro

le 25 juillet ateliers musicaux avec Tango Calor, le groupe demusique de tango argentin

le 26 juillet de 9h à 18h & le 27 juillet à 10h et à 14h stage de vannerie. Panier zarzo et initiation avec Maïté

le 27 juillet stage de mosaïque avec Alexandra Reuss

– Expositions :

du 19 au 27 juillet 9 artistes, buvette et tombola

– Symposium :

de 9h à 17h tous les jours, place de la gare venez suivre l’évolution de la création d’oeuvres!

à partir du 14 juillet sculpture d’une munumentale sur granit par Jean-Jacques Abdallah

du 19 au 27 juillet sculpture résine par Gabriel Arilla et sculpture en plâtre par Marie Penetro

– Soirée concerts 21h, place de la mairie entrée 10€

le 19 juillet Nyde Trio rock

le 25 juillet Tango calor trio

le 26 juillet Les Doigts Nylon trio invitent les danseuses

– Marché d’artisanat d’art :

du 24 au 27 juillet démonstartions, animations gratuite, peinture adultes et enfants

– Spectacle musical Yali et le Jaguar Nouveauté 2025

le 20 juillet à 15h30, place de la mairie auteur et interprète Monty Verdugo Jeune public, entrée 5€

– Repas

le 20 juillet à 12h, sur inscription (20€)

– Concours de peinture :

le 26 juillet de 9h à 17h

– Vernissage de clôture

le 27 juillet à 12h .

Le village DANS LE VILLAGE Fos 31440 Haute-Garonne Occitanie lesartsenoccitaniayvaldaran@protonmail.com

English :

Les arts en Occitania y Val d’Aran Art in all its forms, in the center of the village of Fos for a week.

On the program: symposium painting and sculpture arts and crafts exhibitions concerts entertainment bronze, basketry and ceramics workshops.

German :

Les arts en Occitania y Val d’Aran Kunst in all ihren Formen, eine Woche lang im Zentrum des Dorfes Fos.

Auf dem Programm stehen: Symposium Malerei und Bildhauerei Kunsthandwerker Ausstellungen Konzerte Animationen Bronze-, Korbflecht- und Keramikpraktika.

Italiano :

Les arts en Occitania y Val d’Aran L’arte in tutte le sue forme, nel centro del villaggio di Fos per una settimana.

In programma: simposio pittura e scultura arte e artigianato mostre concerti intrattenimento corsi di bronzo, cesteria e ceramica.

Espanol :

Les arts en Occitania y Val d’Aran El arte en todas sus formas, en el centro del pueblo de Fos durante una semana.

En el programa: simposio pintura y escultura artesanía exposiciones conciertos animaciones cursos de bronce, cestería y cerámica.

