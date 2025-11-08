6ème Soirée Années 80 Lièpvre

6ème Soirée Années 80

7A route de Rombach-le-Franc Lièpvre Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-08 19:15:00

fin : 2025-11-08 22:00:00

Date(s) :

2025-11-08

Remontez le temps et revivez l’ambiance des années 80 lors d’une soirée festive et gourmande à Lièpvre !

La salle polyvalente de Lièpvre accueillera le vendredi 8 novembre 2025, à partir de 19h15, la 6ème Soirée Années 80.

Animée par DJ Fred et Lights Lucas, cette soirée promet de replonger les participants dans l’ambiance festive et colorée de la fin des années 80 et du début des années 90.

La participation se fait uniquement sur réservation, via https://www.payasso.fr/cclr/annees80 ou en mairie.

Renseignements au 06 32 26 40 58.

Tarifs

22 € par adulte (dès 13 ans) comprenant une boisson, une tarte flambée cuite au feu de bois, un dessert et un café.

11 € par enfant (de 3 à 12 ans) comprenant frites et knacks, une boisson sans alcool et un dessert.

Gratuit pour les moins de 3 ans.

Le déguisement est autorisé et même vivement conseillé pour profiter pleinement de l’esprit de la soirée. .

English :

Step back in time and relive the atmosphere of the 80s during a festive, gourmet evening in Lièpvre!

German :

Lassen Sie sich in die Vergangenheit zurückversetzen und erleben Sie die Stimmung der 80er Jahre bei einem festlichen und kulinarischen Abend in Lièpvre!

Italiano :

Tornate indietro nel tempo e rivivete l’atmosfera degli anni ’80 in una serata festosa e gastronomica a Lièpvre!

Espanol :

Retroceda en el tiempo y reviva el ambiente de los años 80 en una velada festiva y gastronómica en Lièpvre

