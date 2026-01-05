6ème Tournoi de Walking Football des Roz Chas Stade municipal Le Trévoux

6ème Tournoi de Walking Football des Roz Chas

Stade municipal Rue des Sports Le Trévoux Finistère

Début : 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-04-04 17:00:00

2026-04-04

Sixième rassemblement d’équipes senior(e)s de tout l’Ouest et au delà.

Une vingtaine de formations de 6 joueurs vont pratiquer le football en marchant, sans contact en trois touches de ballon maximum qui favorise un jeu participatif entre les femmes de plus de 40 ans et hommes de plus de 50 ans.

Le public pourra découvrir ou revoir d’anciens joueurs du secteur du Sud Finistère taquiner le ballon sur un petit terrain de 20mx40 m avec des petits buts de 3mx2m. C’est un sport atypique ,ludique et convivial qui permet aux senior(e)s de continuer à pratiquer leur sport favori sans se blesser en toute sécurité

Des animations de jeux d’adresse seront proposées en parallèle pour tout public ( foot cible ,foot quille)

De même une buvette ,une loterie et un stand de petite restauration agrémenteront cette journée qui se veut festive et sportive dans la convivialité.

Rendez vous dès 10 h du matin pour une clôture des matchs vers 17h ( l’entrée est gratuite et ouverte à tout public ) .

Stade municipal Rue des Sports Le Trévoux 29380 Finistère Bretagne +33 6 42 71 03 71

