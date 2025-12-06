6ÈME TRAIL DES FOULÉES POUSSANNAISES Complexe sportif Poussan

6ÈME TRAIL DES FOULÉES POUSSANNAISES

Complexe sportif 1434 Chemin de Loupian Poussan Hérault

Au départ du complexe sportif municipal, un 5 km 100 m D+, un 11,5 km 300 m D+ et un 20 km 700 m D+, vous amèneront dans les collines de la Moure. Une course enfants est aussi prévue au programme.

L’Entente Poussan, Balaruc Villeveyrac propose, avec le concours de la Ville de Poussan, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, la sixième édition des Foulées Poussannaises, au profit d’AFM Téléthon et Med d’Oc Solidaire. .

Complexe sportif 1434 Chemin de Loupian Poussan 34560 Hérault Occitanie

English :

Starting from the municipal sports complex, a 5 km ? 100 m D+, an 11.5 km ? 300 m D+ and a 20 km ? 700 m D+, will take you into the hills of La Moure. A children’s race is also on the program.

German :

Am Start des städtischen Sportkomplexes, ein 5 km ? 100 m D+, ein 11,5 km ? 300 m D+ und ein 20 km ? 700 m D+, führen Sie in die Hügel von La Moure. Auch ein Kinderlauf steht auf dem Programm.

Italiano :

Partendo dal complesso sportivo comunale, un 5 km ? 100 m D+, un 11,5 km ? 300 m D+ e 20 km ? 700 m D+, vi porteranno attraverso le colline di La Moure. È in programma anche una gara per bambini.

Espanol :

Partiendo del complejo deportivo municipal, a 5 km ? 100 m D+, una de 11,5 km ? 300 m D+ y 20 km ? 700 m D+, le llevarán por las colinas de La Moure. El programa incluye también una carrera infantil.

