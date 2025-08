6ème vide-grenier de Lutter Lutter

6ème vide-grenier de Lutter Lutter dimanche 28 septembre 2025.

6ème vide-grenier de Lutter

rue de kiffis Lutter Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-09-28 07:00:00

fin : 2025-09-28 17:00:00

Date(s) :

2025-09-28

Nombreux stands, des produits locaux (miel, jus de pommes…), l’établi des Compagnons charpentiers et les accordéons de Cheyenne et Morinio. Buvette et restauration.

Venez flaner et chiner dans le beau village de Lutter.

Vous y trouverez de nombreux stands, des produits locaux (miel, jus de pommes…), l’établi des Compagnons charpentiers et les accordéons de Cheyenne et Morinio.

Buvette et restauration.

Pour réserver un stand, télécharger le bulletin d’inscription sur le site :

https://www.commune-lutter.fr/les-activités/association-led-lutter-en-découverte/vide-grenier-2025/ 0 .

rue de kiffis Lutter 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 74 27 francois.hengy@orange.fr

English :

Numerous stalls, local products (honey, apple juice…), the Compagnons charpentiers workbench and the Cheyenne and Morinio accordions. Refreshments and snacks.

German :

Zahlreiche Stände, lokale Produkte (Honig, Apfelsaft…), die Werkbank der « Compagnons charppeners » und die Akkordeons von Cheyenne und Morinio. Getränke und Speisen.

Italiano :

Numerose bancarelle, prodotti locali (miele, succo di mela, ecc.), il banco di lavoro dei falegnami Compagnons e le fisarmoniche Cheyenne e Morinio. Rinfreschi e spuntini.

Espanol :

Numerosos puestos, productos locales (miel, zumo de manzana, etc.), el banco de trabajo de los Carpinteros Compagnons y los acordeones Cheyenne y Morinio. Refrescos y tentempiés.

L’événement 6ème vide-grenier de Lutter Lutter a été mis à jour le 2025-07-22 par Office de tourisme du Sundgau