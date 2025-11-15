6ÈMES JOURNEES FRANCOPHONES DE LA MUCOVISCIDOSE Montpellier

6ÈMES JOURNEES FRANCOPHONES DE LA MUCOVISCIDOSE

Les Journées Francophones de la Mucoviscidose (JFM) sont bien plus qu’un congrès c’est le rendez-vous incontournable de toutes celles et ceux qui, de près ou de loin, participent au combat contre la mucoviscidose.

Professionnels de santé, chercheurs, patients, familles, bénévoles, associations et partenaires venez partager trois jours intenses de découvertes, d’innovations et d’échanges !

Un programme riche et inspirant

Au Corum de Montpellier, le cœur de la réflexion et de l’innovation battra au rythme de

10 plénières, 10 ateliers, 6 Muco Lab

Des sessions interactives, ateliers pratiques et communications orales

Un village exposants de 1 660 m², dédié aux rencontres, aux échanges scientifiques et à l’exposition des 60 ans de Vaincre la Mucoviscidose

Des temps conviviaux pour favoriser la coopération et l’entraide

Le programme complet sera disponible à partir du 15 novembre.

Les temps forts

Jeudi 26 et vendredi matin sessions réservées aux professionnels de santé

Vendredi après-midi & samedi matin temps communs soignants adhérents

Samedi après-midi assemblée générale de Vaincre la Mucoviscidose, réservée aux adhérents .

Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

The Journées Francophones de la Mucoviscidose (JFM) is much more than just a conference: it’s the must-attend event for everyone involved in the fight against cystic fibrosis.

Healthcare professionals, researchers, patients, families, volunteers, associations and partners: come and share three intense days of discoveries, innovations and exchanges!

German :

Die Journées Francophones de la Mucoviscidose (JFM) sind mehr als nur ein Kongress: Sie sind ein unumgängliches Treffen für alle, die sich in irgendeiner Weise am Kampf gegen die Mukoviszidose beteiligen.

Gesundheitsfachleute, Forscher, Patienten, Familien, Freiwillige, Verbände und Partner: Erleben Sie drei intensive Tage voller Entdeckungen, Innovationen und Austausch!

Italiano :

Le Journées Francophones de la Mucoviscidose (JFM) sono molto più di una semplice conferenza: sono un evento imperdibile per tutti coloro che sono coinvolti nella lotta contro la fibrosi cistica.

Professionisti sanitari, ricercatori, pazienti, famiglie, volontari, associazioni e partner: venite a condividere tre giorni intensi di scoperte, innovazioni e scambi!

Espanol :

Las Jornadas Francófonas de la Mucoviscidosis (JFM) son mucho más que una conferencia: son un acontecimiento ineludible para todos los implicados en la lucha contra la fibrosis quística.

Profesionales de la salud, investigadores, pacientes, familias, voluntarios, asociaciones y colaboradores: ¡venga y comparta tres días intensos de descubrimientos, innovaciones e intercambios!

