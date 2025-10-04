6h de la Troc’ contre le cancer Piscine Victor Jara Rezé

Samedi 4 octobre à partir de 14h, participez aux 6h de la Troc’. Seul ou en équipe (maximum 6), vous pourrez parcourir la distance de votre choix en fonction de vos capacités dans l’eau, à la piscine Victor-Jara , ou en courant/marchant au stade Léo-Lagrange.La participation est libre (minimum 5 €). Les fonds récoltés seront reversés à la Ligue contre le cancer.Sur inscription.Sur place : sensibilisation au dépistage du cancer du sein.

