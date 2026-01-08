6h de VTT de Courtanvaux Bessé-sur-Braye

6h de VTT de Courtanvaux

Bois de Courtanvaux Bessé-sur-Braye Sarthe

Début : 2026-04-04 11:00:00

fin : 2026-04-04

6h VTT de Courtanvaux organisées par Anille Braye Triathlon.

Inscription conseillée

Tarifs à demander à l’organisateur .

Bois de Courtanvaux Bessé-sur-Braye 72310 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 63 00 54 anille.braye@wanadoo.fr

English :

6h VTT de Courtanvaux organized by Anille Braye Triathlon.

