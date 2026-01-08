6h de VTT de Courtanvaux Bessé-sur-Braye
6h de VTT de Courtanvaux Bessé-sur-Braye samedi 4 avril 2026.
6h de VTT de Courtanvaux
Bois de Courtanvaux Bessé-sur-Braye Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 11:00:00
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
6h VTT de Courtanvaux organisées par Anille Braye Triathlon.
Inscription conseillée
Tarifs à demander à l’organisateur .
Bois de Courtanvaux Bessé-sur-Braye 72310 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 63 00 54 anille.braye@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
6h VTT de Courtanvaux organized by Anille Braye Triathlon.
L’événement 6h de VTT de Courtanvaux Bessé-sur-Braye a été mis à jour le 2026-01-08 par Bureau d’information touristique de Vibraye