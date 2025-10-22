6h55 Atelier Laine GOURDON Bas-en-Basset
6h55 Atelier Laine GOURDON Bas-en-Basset mercredi 22 octobre 2025.
6h55 Atelier Laine
GOURDON 16 A CHEMIN DU COMMUNAL Bas-en-Basset Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-22 10:00:00
fin : 2025-10-22 11:00:00
Date(s) :
2025-10-22
Visite gratuite et atelier payant 30€ pour fabriquer ton coussin de voyage en laine chez “6h55 Mouvement Moutonneux”.
.
GOURDON 16 A CHEMIN DU COMMUNAL Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 48 00 92 25
English :
Free visit and 30? workshop to make your own wool travel cushion at ?6h55 Mouvement Moutonneux?
German :
Kostenlose Besichtigung und kostenpflichtiger Workshop (30?) zur Herstellung eines Reisekissens aus Wolle bei 6h55 Mouvement Moutonneux .
Italiano :
Partecipate a una visita gratuita e pagate 30 euro per realizzare il vostro cuscino da viaggio in lana al 6h55 Mouvement Moutonneux .
Espanol :
Haga un recorrido gratuito y pague 30 euros para confeccionar su propio cojín de viaje de lana en ?6h55 Mouvement Moutonneux?
L’événement 6h55 Atelier Laine Bas-en-Basset a été mis à jour le 2025-10-17 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron