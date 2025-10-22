6h55 Atelier Laine GOURDON Bas-en-Basset

GOURDON 16 A CHEMIN DU COMMUNAL Bas-en-Basset Haute-Loire

Début : 2025-10-22 10:00:00

fin : 2025-10-22 11:00:00

2025-10-22

Visite gratuite et atelier payant 30€ pour fabriquer ton coussin de voyage en laine chez “6h55 Mouvement Moutonneux”.

GOURDON 16 A CHEMIN DU COMMUNAL Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 48 00 92 25

English :

Free visit and 30? workshop to make your own wool travel cushion at ?6h55 Mouvement Moutonneux?

German :

Kostenlose Besichtigung und kostenpflichtiger Workshop (30?) zur Herstellung eines Reisekissens aus Wolle bei 6h55 Mouvement Moutonneux .

Italiano :

Partecipate a una visita gratuita e pagate 30 euro per realizzare il vostro cuscino da viaggio in lana al 6h55 Mouvement Moutonneux .

Espanol :

Haga un recorrido gratuito y pague 30 euros para confeccionar su propio cojín de viaje de lana en ?6h55 Mouvement Moutonneux?

