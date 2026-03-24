6h55 Atelier visite et découverte de la Laine GOURDON Bas-en-Basset

6h55 Atelier visite et découverte de la Laine

GOURDON 16 A CHEMIN DU COMMUNAL Bas-en-Basset Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 10:00:00

fin : 2026-04-08 11:30:00

Date(s) :

2026-04-08

Visite et découverte de la laine chez “6h55 Mouvement Moutonneux” fabricant locale de couettes et oreillers. Possibilité de fabrication d’un coussin de voyage en laine. Visite gratuite, atelier 30€ par coussin de voyage. Réservation Office de Tourisme.

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GOURDON 16 A CHEMIN DU COMMUNAL Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44

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English :

Visit and discover wool at ?6h55 Mouvement Moutonneux? a local manufacturer of quilts and pillows. Possibility of making a wool travel cushion. Free visit, 30? workshop per travel cushion. Reservations at the Tourist Office.

L’événement 6h55 Atelier visite et découverte de la Laine Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron