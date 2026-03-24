6h55 Atelier visite et découverte de la laine GOURDON Bas-en-Basset
6h55 Atelier visite et découverte de la laine GOURDON Bas-en-Basset mercredi 15 avril 2026.
6h55 Atelier visite et découverte de la laine
GOURDON 16 A CHEMIN DU COMMUNAL Bas-en-Basset Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 10:00:00
fin : 2026-04-15 11:30:00
Date(s) :
2026-04-15
Visite et découverte de la laine chez “6h55 Mouvement Moutonneux” fabricant locale de couettes et oreillers. Possibilité de fabrication d’un coussin de voyage en laine. Visite gratuite, atelier 30€ par coussin de voyage. Réservation Office de Tourisme.
.
GOURDON 16 A CHEMIN DU COMMUNAL Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Visit and discover wool at ?6h55 Mouvement Moutonneux? a local manufacturer of quilts and pillows. Possibility of making a wool travel cushion. Free visit, 30? workshop per travel cushion. Reservations at the Tourist Office.
L’événement 6h55 Atelier visite et découverte de la laine Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
À voir aussi à Bas-en-Basset (Haute-Loire)
- TéOuKafé, l’atelier qui réveille la créativité et la convivialité: le jardinage Bas-en-Basset 3 avril 2026
- Exposition à la Petite Galerie de Bas en Basset Bas-en-Basset 4 avril 2026
- Concours de coinche Salle Municipale Bas-en-Basset 4 avril 2026
- Chasse aux oeufs au château de Rochebaron Bas-en-Basset 4 avril 2026
- Concours de pétanque Bas-en-Basset 6 avril 2026