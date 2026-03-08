6X6 Saint-Jeures

6X6

Médiathèque Saint-Jeures Haute-Loire

Début : 2026-07-31 18:00:00

fin : 2026-07-31

2026-07-31

Table ronde autour de l’œuvre du photographe Youssef Ishaghpoor.

Médiathèque Saint-Jeures 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 59 10

Round table discussion on the work of photographer Youssef Ishaghpoor.

