6X6 Saint-Jeures
6X6 Saint-Jeures vendredi 31 juillet 2026.
6X6
Médiathèque Saint-Jeures Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 18:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Table ronde autour de l’œuvre du photographe Youssef Ishaghpoor.
Médiathèque Saint-Jeures 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 59 10
English :
Round table discussion on the work of photographer Youssef Ishaghpoor.
L’événement 6X6 Saint-Jeures a été mis à jour le 2026-03-08 par Office de Tourisme du Haut-Lignon