7ᵉ édition “Bulles, Reggae, Art” au Champagne Gilles Virey

5 rue du Moulin Bagneux-la-Fosse Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 18:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Le 18 juillet 2026, l’association Chill en Bulles vous accueillera pour la 7ᵉ édition de Bulles Reggae Art, au Champagne Gilles Virey à Bagneux-la-Fosse. Un rendez-vous estival qui mêle musique, création artistique et convivialité au cœur du vignoble.

Ouverture au public à partir de 18h, pour une soirée pleine d’effervescence. La scène vibrera au rythme du reggae avec une programmation réunissant Natty Jean, Isens, Selecta Antwan, Makadzil, Mtzx et Lil Miky. Concerts live, DJ sets et session freestyle s’enchaîneront dans une ambiance chaleureuse et festive au cœur de la Côte des Bar.

Le street-art tiendra également une place centrale avec des performances en live painting, la réalisation d’une fresque murale et une œuvre participative invitant le public à prendre part à la création.

Bar à champagne, restauration sur place, entrée participative et camping gratuit complètent ce rendez-vous festif, qui promet une immersion artistique et musicale au plus près des bulles champenoises. .

5 rue du Moulin Bagneux-la-Fosse 10340 Aube Grand Est +33 3 25 29 38 45 contact@champagne-gillesvirey.fr

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English :

L’événement 7ᵉ édition “Bulles, Reggae, Art” au Champagne Gilles Virey Bagneux-la-Fosse a été mis à jour le 2026-03-02 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne