7ᵉ édition du Rallye des vignerons RD27A, 400 chemin de Sainte Berthe Les Baux-de-Provence
samedi 26 septembre 2026 · RD27A, 400 chemin de Sainte Berthe · Les Baux-de-Provence
Informations pratiques
Les Baux-de-Provence
7ᵉ édition du Rallye des vignerons
Samedi 26 septembre 2026 de 9h à 18h. RD27A, 400 chemin de Sainte Berthe Mas Sainte Berthe Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 09:00:00
fin : 2026-09-26 18:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Entre vignobles, oliveraies et paysages des Alpilles, relevez les défis du Rallye des vignerons et vivez une journée placée sous le signe de la découverte, de la gastronomie et de la convivialité !
En équipe de 2 à 5 personnes, sillonnez les routes des Alpilles à la découverte de 3 domaines viticoles et d’un moulin à huile.
Au fil des étapes, résolvez des énigmes, participez à des quiz, profitez de dégustations et rencontrez les vignerons et mouliniers qui partageront leur savoir-faire.
Votre inscription comprend un accueil gourmand, un déjeuner dans un domaine accompagné des vins de l’AOP, ainsi qu’un cocktail dînatoire lors de la remise des prix.
De nombreux lots sont à gagner, dont des séjours, repas, huiles d’olive et vins de l’AOP Baux-de-Provence. .
RD27A, 400 chemin de Sainte Berthe Mas Sainte Berthe Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 34 39 tourisme@lesbauxdeprovence.com
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English :
Amid vineyards, olive groves, and the landscapes of the Alpilles, take on the challenges of the Rallye des Vignerons and enjoy a day filled with discovery, fine dining, and good company!
L’événement 7ᵉ édition du Rallye des vignerons Les Baux-de-Provence a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme des Baux de Provence
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