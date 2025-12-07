7.11 – THEATRE LE RANELAGH Paris

7.11 Début : 2025-12-07 à 20:00. Tarif : – euros.

7 11Un spectacle d’humour et d’amour, mêlant musique et scènes burlesques, une tragicomédie humaniste sur la mémoire et sur l’impérieuse nécessité de vivre.Dans un étrange “Terminal”, lieu de transit entre le monde des vivants et l’au-delà, les Anges N°7 et N°11 sont préposés à l’accueil des nouveaux arrivants. Animateurs zélés de ce cabaret de l’entre-deuxmondes, ils enchaînent mécaniquement les numéros. Mais, ce jour-là, rien ne va se passer comme prévu, l’au-delà déraille, le paradis s’enraye…Une fantaisie céleste, avec Olya Inaya et Thomas Février, la pianiste des ciné-concerts !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

THEATRE LE RANELAGH 5 Rue des Vignes 75116 Paris 75