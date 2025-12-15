7 ème Festival des globe-trotters Langolvas Garlan Garlan

7 ème Festival des globe-trotters

Début : 2026-01-31 10:30:00

fin : 2026-01-31 21:30:00

2026-01-31

7e édition du Festival des Globe-Trotters au Parc des Expositions Lango (Langolvas) Parc des Expos Morlaix

et Morlaix Communauté samedi 31 janvier 2026

Le Rendez-vous pour tous les voyageurs bretons qui souhaitent se rencontrer, échanger et préparer leurs prochaines aventures !

Viva Cuba ! 11 h

L’Himalaya à pied, 700 km de l’Everest aux Annapurnas 11h45

Noria, 35 000km de la France au Laos en 2CV 14h

Seul libre (Amérique du sud) 15h15

Francis Hallé, le passeur d’arbres (Costa-Rica) 17h

Bolivie, culture et tradition 18h15

Concert Musique des Andes.19 h

Sur le sentiers des douaniers 20 h30

Via Alpina 21h30

KoYo, carnet de voyage sonore (Japon) stand .

Langolvas Garlan LANGO Parc des expositions Garlan 29600 Finistère Bretagne +33 6 13 95 55 48

