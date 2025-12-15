7 ème Festival des globe-trotters Langolvas Garlan Garlan
Début : 2026-01-31 10:30:00
fin : 2026-01-31 21:30:00
7e édition du Festival des Globe-Trotters au Parc des Expositions Lango (Langolvas) Parc des Expos Morlaix
et Morlaix Communauté samedi 31 janvier 2026
Le Rendez-vous pour tous les voyageurs bretons qui souhaitent se rencontrer, échanger et préparer leurs prochaines aventures !
Viva Cuba ! 11 h
L’Himalaya à pied, 700 km de l’Everest aux Annapurnas 11h45
Noria, 35 000km de la France au Laos en 2CV 14h
Seul libre (Amérique du sud) 15h15
Francis Hallé, le passeur d’arbres (Costa-Rica) 17h
Bolivie, culture et tradition 18h15
Concert Musique des Andes.19 h
Sur le sentiers des douaniers 20 h30
Via Alpina 21h30
KoYo, carnet de voyage sonore (Japon) stand .
Langolvas Garlan LANGO Parc des expositions Garlan 29600 Finistère Bretagne +33 6 13 95 55 48
