7 ème Festival du Fauteuil rouge Cinéma Scoop Le Chambon-sur-Lignon

7 ème Festival du Fauteuil rouge Cinéma Scoop Le Chambon-sur-Lignon vendredi 10 octobre 2025.

7 ème Festival du Fauteuil rouge

Cinéma Scoop 18 rue de la Poste Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10 20:45:00

fin : 2025-10-10 20:45:00

Date(s) :

2025-10-10

Projection de » Différente » comédie française de Lola Doillon (2025).

Tout public.

.

Cinéma Scoop 18 rue de la Poste Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56

English :

Screening of « Différente », a French comedy by Lola Doillon (2025).

All audiences.

German :

Vorführung von « Différente » französische Komödie von Lola Doillon (2025).

Für alle Zuschauer.

Italiano :

Proiezione di « Différente », commedia francese di Lola Doillon (2025).

Per tutti i pubblici.

Espanol :

Proyección de « Différente », comedia francesa de Lola Doillon (2025).

Todos los públicos.

L’événement 7 ème Festival du Fauteuil rouge Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2025-09-09 par Office de Tourisme du Haut-Lignon