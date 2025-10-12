7 ème Festival du Fauteuil rouge Cinéma Scoop Le Chambon-sur-Lignon

7 ème Festival du Fauteuil rouge

Cinéma Scoop 18 rue de la Poste Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR

Début : 2025-10-12 19:00:00

fin : 2025-10-12

2025-10-12

Projection de » Simón de la Montaña » drame de Federico Luis.

Cinéma Scoop 18 rue de la Poste Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56

English :

Screening of « Simón de la Montaña » drama by Federico Luis.

German :

Vorführung von « Simón de la Montaña » Drama von Federico Luis.

Italiano :

Proiezione di « Simón de la Montaña », dramma di Federico Luis.

Espanol :

Proyección de « Simón de la Montaña », drama de Federico Luis.

