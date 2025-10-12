7 ème Festival du Fauteuil rouge Cinéma Scoop Le Chambon-sur-Lignon
Cinéma Scoop 18 rue de la Poste Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR
Début : 2025-10-12 19:00:00
Projection de » Simón de la Montaña » drame de Federico Luis.
Cinéma Scoop 18 rue de la Poste Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56
English :
Screening of « Simón de la Montaña » drama by Federico Luis.
German :
Vorführung von « Simón de la Montaña » Drama von Federico Luis.
Italiano :
Proiezione di « Simón de la Montaña », dramma di Federico Luis.
Espanol :
Proyección de « Simón de la Montaña », drama de Federico Luis.
L’événement 7 ème Festival du Fauteuil rouge Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de Tourisme du Haut-Lignon