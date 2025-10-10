7 ème Festival du Fauteuil rouge Ciné Tence Tence
7 ème Festival du Fauteuil rouge
Ciné Tence 8 rue de St Agrève Tence Haute-Loire
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Début : 2025-10-10 20:30:00
fin : 2025-10-10 22:15:00
2025-10-10
Projection de » Différente » comédie française de Lola Doillon (2025).
Tout public.
Ciné Tence 8 rue de St Agrève Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56
English :
Screening of « Différente », a French comedy by Lola Doillon (2025).
All audiences.
German :
Vorführung von « Différente » französische Komödie von Lola Doillon (2025).
Für alle Zuschauer.
Italiano :
Proiezione di « Différente », commedia francese di Lola Doillon (2025).
Per tutti i pubblici.
Espanol :
Proyección de « Différente », comedia francesa de Lola Doillon (2025).
Todos los públicos.
L’événement 7 ème Festival du Fauteuil rouge Tence a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de Tourisme du Haut-Lignon