7 ème Festival du Fauteuil rouge Ciné Tence Tence
7 ème Festival du Fauteuil rouge Ciné Tence Tence dimanche 12 octobre 2025.
7 ème Festival du Fauteuil rouge
Ciné Tence 8 Rue de Saint Agrève Tence Haute-Loire
Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-12
fin : 2025-10-12
Date(s) :
2025-10-12
Projection de » Simón de la Montaña » drame de Federico Luis à 20h30
Projection de « One dream One dream Kilihand Icare » à 17h.
Ciné Tence 8 Rue de Saint Agrève Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 46 44 cinetence@orange.fr
English :
Screening of « Simón de la Montaña » drama by Federico Luis at 8:30 p.m
Screening of « One dream One dream Kilihand Icare » at 5pm.
German :
Vorführung von « Simón de la Montaña » Drama von Federico Luis um 20:30 Uhr
Vorführung von « One dream One dream Kilihand Icare » um 17 Uhr.
Italiano :
Proiezione del film drammatico « Simón de la Montaña » di Federico Luis alle 20.30
Proiezione di « One dream One dream Kilihand Icare » alle 17.00.
Espanol :
Proyección de « Simón de la Montaña », drama de Federico Luis, a las 20.30 h
Proyección de « One dream One dream Kilihand Icare » a las 17h.
