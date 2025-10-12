7 ème Festival du Fauteuil rouge Ciné Tence Tence

7 ème Festival du Fauteuil rouge Ciné Tence Tence dimanche 12 octobre 2025.

7 ème Festival du Fauteuil rouge

Ciné Tence 8 Rue de Saint Agrève Tence Haute-Loire

Début : 2025-10-12

fin : 2025-10-12

2025-10-12

Projection de » Simón de la Montaña » drame de Federico Luis à 20h30

Projection de « One dream One dream Kilihand Icare » à 17h.

Ciné Tence 8 Rue de Saint Agrève Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 46 44 cinetence@orange.fr

English :

Screening of « Simón de la Montaña » drama by Federico Luis at 8:30 p.m

Screening of « One dream One dream Kilihand Icare » at 5pm.

German :

Vorführung von « Simón de la Montaña » Drama von Federico Luis um 20:30 Uhr

Vorführung von « One dream One dream Kilihand Icare » um 17 Uhr.

Italiano :

Proiezione del film drammatico « Simón de la Montaña » di Federico Luis alle 20.30

Proiezione di « One dream One dream Kilihand Icare » alle 17.00.

Espanol :

Proyección de « Simón de la Montaña », drama de Federico Luis, a las 20.30 h

Proyección de « One dream One dream Kilihand Icare » a las 17h.

