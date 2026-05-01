Menton

7 eme Marché international de la céramique

Parvis du Musée Cocteau Menton Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 09:00:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-23

7ème Marché International de la Céramique et 3ème Concours International des Tourneurs Potiers.

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Parvis du Musée Cocteau Menton 06500 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur contactceramiquemediterranee@gmail.com

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English : 7 th International Ceramics Market

7th International Ceramics Market and 3rd International Potter-Turners Competition.

L’événement 7 eme Marché international de la céramique Menton a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles