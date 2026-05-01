7 eme Marché international de la céramique Menton
7 eme Marché international de la céramique Menton samedi 23 mai 2026.
Menton
7 eme Marché international de la céramique
Parvis du Musée Cocteau Menton Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 09:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00
Date(s) :
2026-05-23
7ème Marché International de la Céramique et 3ème Concours International des Tourneurs Potiers.
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Parvis du Musée Cocteau Menton 06500 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur contactceramiquemediterranee@gmail.com
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English : 7 th International Ceramics Market
7th International Ceramics Market and 3rd International Potter-Turners Competition.
L’événement 7 eme Marché international de la céramique Menton a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles
À voir aussi à Menton (Alpes-Maritimes)
- Visite contée, Musée Jean Cocteau-Le Bastion, Menton 23 mai 2026
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