7 FEMMES ET + PAR L’ENSEMBLE MG12 Théâtre de Mayenne Mayenne
7 FEMMES ET + PAR L’ENSEMBLE MG12 Théâtre de Mayenne Mayenne dimanche 15 mars 2026.
7 FEMMES ET + PAR L’ENSEMBLE MG12
Théâtre de Mayenne Place Juhel Mayenne Mayenne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-15 16:00:00
fin : 2026-03-15
Date(s) :
2026-03-15
RDV au théâtre de Mayenne pour un grand concert-lecture.
Ce grand concert-lecture met en scène les portraits de 8 femmes créatrices, comme autant de miroirs où se reflètent musique, littérature et arts visuels. Il s’articule autour du livre de Lydie Salvayre 7 femmes avec un orchestre de mandolines et de guitares, et 2 chanteuses de 1er plan.
5 euros
Gratuit pour les élèves du conservatoire .
Théâtre de Mayenne Place Juhel Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 30 21 21
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English :
Join us at the Théâtre de Mayenne for a grand concert-reading.
L’événement 7 FEMMES ET + PAR L’ENSEMBLE MG12 Mayenne a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de Tourisme Mayenne Co