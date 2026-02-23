7 JOURS 1 FILM ! Autun
27 Rue Saint Nicolas Autun Saône-et-Loire
Tarif : 140 – 140 – 140 EUR
Tarif réduit
Début : 2026-04-07 10:00:00
fin : 2026-04-13 19:00:00
2026-04-07
Après 6 JOURS 1 FILM en 2024, dont le court métrage réalisé par les participant·e·s a été projeté en 2025 au cinéma Arletty à Autun, dans le cadre de la semaine jeune.
Venez découvrir la fabrication d’un vrai film cinématographique en le réalisant vous-mêmes ! De l’écriture du scénario à la post-production, en passant par le storyboard, les repérages… et bien sûr le tournage !
Les horaires pouvant varier pendant les journées de tournage. .
27 Rue Saint Nicolas Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 67 59 58 46 7jours1film@proton.me
