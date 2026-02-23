7 JOURS 1 FILM !

27 Rue Saint Nicolas Autun Saône-et-Loire

Tarif : 140 – 140 – 140 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07 10:00:00

fin : 2026-04-13 19:00:00

Date(s) :

2026-04-07

Après 6 JOURS 1 FILM en 2024, dont le court métrage réalisé par les participant·e·s a été projeté en 2025 au cinéma Arletty à Autun, dans le cadre de la semaine jeune.

Venez découvrir la fabrication d’un vrai film cinématographique en le réalisant vous-mêmes ! De l’écriture du scénario à la post-production, en passant par le storyboard, les repérages… et bien sûr le tournage !

Les horaires pouvant varier pendant les journées de tournage. .

27 Rue Saint Nicolas Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 67 59 58 46 7jours1film@proton.me

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement 7 JOURS 1 FILM ! Autun a été mis à jour le 2026-02-23 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II