7 jours Rue de Lavaud La Souterraine
jeudi 28 janvier 2027 · Rue de Lavaud · La Souterraine
Informations pratiques
La Souterraine
7 jours
Rue de Lavaud Micro-folie La Souterraine Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-28 21:00:00
fin : 2027-01-28
Date(s) :
2027-01-28
Adèle, jeune femme originaire de Lille, se lance dans un défi étonnant : monter tous les jours, pendant un mois, le terril de Loos-en-Gohelle : une montagne de charbon perdue au milieu du Nord. Et si elle l’escaladait tous les jours, dans tous les sens, à toutes les heures de la journée ? Que signifie cette nouvelle résolution et jusqu’où va-t-elle la mener ? Avec l’espoir de sortir de son quotidien et de vivre une expérience inédite, Adèle recommence cette ascension chaque jour. Au cours de son aventure, elle se laisse surprendre par le souvenir de son père disparu 3 ans plus tôt et des émotions qu’elle avait enfouies… .
Rue de Lavaud Micro-folie La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 23 07 tourisme-la-souterraine@cco23.fr
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English : 7 jours
L’événement 7 jours La Souterraine a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Pays Sostranien
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