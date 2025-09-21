7 lieux, 7 personnages, 7 histoires… voir Montluçon autrement. Église Notre-Dame Montluçon

7 lieux, 7 personnages, 7 histoires… voir Montluçon autrement. Dimanche 21 septembre, 14h00 Église Notre-Dame Allier

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:30:00

À la découverte de 7 lieux, 7 personnages et leur histoire. Montluçon autrement.

De la rue Notre-Dame où est né Achille Allier en 1836, à l’avenue Marx Dormoy où est érigé le monument en l’hommage de sa mort en 1941 ; partez à la rencontre de 7 personnages, dont l’histoire personnelle se confond à celle de Montluçon.

Église Notre-Dame Place Notre-Dame, 03100 Montluçon Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

