7 scènes de ménage Salle Paul Fort Nantes samedi 11 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-11 20:30 – 22:00

Gratuit : non 35 € 35 € Billetterie : samedisnantais.fr/billetterie Tout public

Pièce de et mise en scène par Alil Vardar 7 couples se disputent autour de sept péchés capitaux.Et vous ? Êtes-vous avare ? Envieux ? Colérique ? Paresseux ? Gourmand ? Orgueilleux ? Vivez vous dans la luxure ?Dans chacun des tableaux, Rebecca et Alil interprètent différents personnages.C’est drôle, juste, rythmé comme chacune des oeuvres d’Alil Vardar. Avec Rebecca Hampton et Alil Vardar

Salle Paul Fort Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

06 83 61 24 88 https://www.samedisnantais.fr/