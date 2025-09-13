70 ans de l’école Montessori de Rennes Ecole Montessori Rennes

une Journée pour expérimenter, partager, célébrer

**70 ANS DE L’ÉCOLE MONTESSORI DE RENNES**

Une journée pour expérimenter, partager, célébrer

**13 septembre 2025**

**PROGRAMME**

10H30

Messe d’action de grâce

11H45-14H00

Repas “comme à l’école” sur réservation ou snack

15H00

Conférence

Philippe MEIRIEU

Spécialiste sciences de l’éducation et pédagogie

18H30

Apéritif, repas partagé, scène ouverte, soirée dansante

**TOUTE LA JOURNÉE**

– Visites sensorielles et présentations

– Stands

– Ateliers parentalité

– Jeux

– Forums et tables rondes

– Montessori pour les anciens

– Montessori et le monde de l’entreprise

– Montessori et le handicap

– La spiritualité de l’enfant

– Étude sociologique sur les anciens élèves

– Recherches universitaires

14 rue des Arts, Rennes

Inscriptions & réservations

[www.montessori-rennes.org](http://www.montessori-rennes.org)

Ecole Montessori 14 rue des Arts 35000Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine