70 ans de l’école Montessori de Rennes Ecole Montessori Rennes

une Journée pour expérimenter, partager, célébrer
**70 ANS DE L’ÉCOLE MONTESSORI DE RENNES**
Une journée pour expérimenter, partager, célébrer
**13 septembre 2025**
**PROGRAMME**
10H30
Messe d’action de grâce
11H45-14H00
Repas “comme à l’école” sur réservation ou snack
15H00
Conférence
Philippe MEIRIEU
Spécialiste sciences de l’éducation et pédagogie
18H30
Apéritif, repas partagé, scène ouverte, soirée dansante
**TOUTE LA JOURNÉE**
– Visites sensorielles et présentations
– Stands
– Ateliers parentalité
– Jeux
– Forums et tables rondes
– Montessori pour les anciens
– Montessori et le monde de l’entreprise
– Montessori et le handicap
– La spiritualité de l’enfant
– Étude sociologique sur les anciens élèves
– Recherches universitaires
14 rue des Arts, Rennes
Inscriptions & réservations
[www.montessori-rennes.org](http://www.montessori-rennes.org)
Ecole Montessori 14 rue des Arts 35000Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine