70 ans des fresques de Nicolaï Greschny, Église Saint-Julien, Ytrac

Informations pratiques

70 ans des fresques de Nicolaï Greschny Dimanche 20 septembre, 14h30 Église Saint-Julien Cantal

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

À l’occasion du 70e anniversaire de la réalisation des fresques de l’église Saint-Julien par le peintre estonien Nicolaï Greschny (1912-1985), la commune d’Ytrac organise un après-midi de découverte et de valorisation de cette œuvre exceptionnelle, unique dans le Cantal.

À 14h30, projection du film de Vladimir Kozlov « Nicolaï Greschny, une affaire de famille » suivie d’une intervention du fils de l’artiste et d’un échange avec le public (salle d’exposition, sous la mairie).

À 16h, découverte des fresques de l’église Saint-Julien et dévoilement d’une plaque commémorative en hommage à Nicolaï Greschny. Clôture de la manifestation autour d’un verre de l’amitié offert par la municipalité (en mairie, salle du conseil).

Église Saint-Julien 2 impasse du Jourdain, 15130 Ytrac Ytrac 15130 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes

À l’occasion du 70e anniversaire de la réalisation des fresques de l’église Saint-Julien par le peintre estonien Nicolaï Greschny (1912-1985), la commune d’Ytrac organise un après-midi de découverte …

© Mairie d’Ytrac