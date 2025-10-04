70 ans du cercle celtique de Redon Le Carré 9 Redon
70 ans du cercle celtique de Redon Le Carré 9 Redon samedi 4 octobre 2025.
70 ans du cercle celtique de Redon
Le Carré 9 9 rue de Galerne Redon Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04 09:00:00
fin : 2025-10-05 21:00:00
Date(s) :
2025-10-04
09 h Initiation danses bretonnes.
10 h 30 1er passage du Bagad Nominoë.
11 h inauguration du week-end avec passages du Bagad Nominoë.
14 h 30 démonstration de broderie et causerie en gallo
16 h spectacle gallo présenté par Jean-Luc Laquittant (Gratuit)
20 h 30 01 h Fest-Noz (5 €) avec Trio Tréguier, Ar Men Du, Guy Caunet et Kir breton.
Dimanche
09 h 30 balade chantée (5km)
13 h 30 animation avec Les cousins (Gratuit)
14 h 30 19 h Fest-deiz (5 €)
avec Trio Tréguier, An Amaturien, Guy Caunet, Kir breton, Kanerien Nominoë.
Durant tout le week-end exposition de costumes bretons, exposition des travaux et de l’histoire du Cercle.
Org. Cercle Celtique de Redon avec
le soutien de la mairie de Redon .
Le Carré 9 9 rue de Galerne Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 71 45 40
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement 70 ans du cercle celtique de Redon Redon a été mis à jour le 2025-09-22 par OT PAYS DE REDON