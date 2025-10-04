70 ans du cercle celtique de Redon Le Carré 9 Redon

70 ans du cercle celtique de Redon

Le Carré 9 Redon

samedi 4 octobre 2025.

Le Carré 9 9 rue de Galerne Redon Ille-et-Vilaine

Début : 2025-10-04 09:00:00

fin : 2025-10-05 21:00:00

2025-10-04

09 h Initiation danses bretonnes.

10 h 30 1er passage du Bagad Nominoë.

11 h inauguration du week-end avec passages du Bagad Nominoë.

14 h 30 démonstration de broderie et causerie en gallo

16 h spectacle gallo présenté par Jean-Luc Laquittant (Gratuit)

20 h 30 01 h Fest-Noz (5 €) avec Trio Tréguier, Ar Men Du, Guy Caunet et Kir breton.

Dimanche

09 h 30 balade chantée (5km)

13 h 30 animation avec Les cousins (Gratuit)

14 h 30 19 h Fest-deiz (5 €)

avec Trio Tréguier, An Amaturien, Guy Caunet, Kir breton, Kanerien Nominoë.

Durant tout le week-end exposition de costumes bretons, exposition des travaux et de l’histoire du Cercle.

Org. Cercle Celtique de Redon avec

le soutien de la mairie de Redon .

Le Carré 9 9 rue de Galerne Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 71 45 40

