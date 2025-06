70 ans du comité des fêtes Couesmes 5 juillet 2025 14:00

Indre-et-Loire

70 ans du comité des fêtes Rue du Stade Couesmes Indre-et-Loire

2025-07-05 14:00:00

Une journée pour fêter les 70 ans du Comité ! Découvrez vite le programme

Animations gratuites, buvette, marché artisans et créateurs, repas dansant, marché gourmand, bal populaire et feu d’artifice 23h30

Couesmes 37330 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 24 05 87

English :

A day to celebrate the 70th anniversary of the Comité! Discover the program?

Free entertainment, refreshments, craft and designer market, dinner dance, gourmet market, ball and fireworks 11:30pm

German :

Ein Tag, um das 70-jährige Bestehen des Komitees zu feiern! Entdecken Sie schnell das Programm ?

Kostenlose Animationen, Erfrischungsstände, Kunsthandwerker- und Designermarkt, Tanzessen, Gourmetmarkt, Tanz und Feuerwerk 23.30 Uhr

Italiano :

Una nuova edizione di Couesmes en Fête!

Espanol :

Una jornada para celebrar el 70 aniversario del Comité Más información sobre el programa..

Animación gratuita, refrescos, mercado artesanal y de diseño, cena con baile, mercado gastronómico, baile popular y fuegos artificiales a las 23.30 h

