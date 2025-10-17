70e anniversaire de la Chapelle Le Corbusier Ronchamp Colline Notre-Dame du Haut Ronchamp

70e anniversaire de la Chapelle Le Corbusier Ronchamp Colline Notre-Dame du Haut Ronchamp vendredi 17 octobre 2025.

70e anniversaire de la Chapelle Le Corbusier Ronchamp 17 – 19 octobre Colline Notre-Dame du Haut Haute-Saône

Gratuit pour les personnes nées en 1955 et les moins de 18 ans pour le 18 et 19 octobre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-17T18:00:00 – 2025-10-17T20:00:00

Fin : 2025-10-19T18:00:00 – 2025-10-19T20:00:00

Le 25 juin 1955, est inaugurée la chapelle Notre-Dame du Haut sur la petite colline de Bourlémont à Ronchamp en Haute-Saône. Réalisée par le célèbre architecte Le Corbusier, elle constitue un véritable symbole du renouveau de l’art sacré aussi bien en France qu’à l’international. Depuis 70 ans, des centaines de milliers de visiteurs et de visiteuses venu·e·s du monde entier ont foulé le sol de la colline pour découvrir ce patrimoine exceptionnel inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO en 2016.

2025 marque le 70e anniversaire de la chapelle Notre-Dame du Haut de Le Corbusier. Pour cette occasion et en réponse au thème « Architecture du quotidien » :

Trois expositions seront présentées sur le site afin de découvrir l’évolution de la colline depuis sept décennies :

« Le regard d’hier, la chapelle en image » :

Présentée sur la colline de Bourlémont, l’exposition invite à voyager à travers le temps grâce à des photographies anciennes.

« Retour sur le chantier de restauration » :

Le photographe René Claudel vous fait redécouvrir le chantier de restauration (2022-2025) à travers dix photographies iconiques en noir et blanc.

« Construire et conserver » :

Construire : sur la colline de Bourlémont, en 1953, s’ouvre un chantier difficile. Naîtra pourtant en 1955, après 18 mois, une oeuvre exceptionnelle.

Conserver : c’est tout d’abord comprendre les conditions de production extrêmement sommaires. Le glissement du principe de conservation vers l’idée de protection peut induire des corrections. La réserve et la sobriété sont de mise dans les choix retenus.

Une vidéo témoignage sera projetée :

« Les voix d’aujourd’hui, la chapelle en parole » :

L’équipe de la Porterie vous invite à découvrir des témoignages exceptionnels de personnes ayant connu la chapelle construite par Le Corbusier.

Ainsi que le documentaire :

« Le Corbusier à Chandigarh – La Force de l’Utopie », en présence des réalisateurs Karin Bucher et Thomas Karrer

Deux concerts prendront place dans la chapelle :

Les chanteurs d’Oiseaux

David Demange et Serge Kakudji

Colline Notre-Dame du Haut 13 rue de la chapelle Ronchamp Ronchamp 70250 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 03 84 20 65 13 http://www.collinenotredameduhaut.com/ https://www.facebook.com/LeCorbusierRonchamp/;https://twitter.com/CNDH_Ronchamp [{« type »: « email », « value »: « accueil@chapelleronchamp.com »}] Un lieu majeur de l’art sacré contemporain ! Surplombant la petite ville de Ronchamp, la colline Notre-Dame du Haut est aujourd’hui un haut lieu de l’architecture moderne internationale et un lieu de pèlerinage marial multiséculaire. C’est ici, que Le Corbusier, célèbre architecte du XXème siècle, rebâtit entre 1953 et 1955 la chapelle, véritable symbole du renouveau de l’art sacré contemporain.

En 1975, Jean Prouvé édifie un campanile au pied de la chapelle.

Enfin, en 2011, l’architecte italien Renzo Piano paracheva l’œuvre de Le Corbusier par la construction d’un monastère et d’un pavillon d’accueil. Par la route : Autoroute A36 sur l’axe Lyon/Stuttgart (sortie 5) / Accès N19 sur l’axe Paris/Bâle Par le train : gare de Ronchamp

Le 25 juin 1955, est inaugurée la chapelle Notre-Dame du Haut sur la petite colline de Bourlémont à Ronchamp en Haute-Saône. Réalisée par le célèbre architecte Le Corbusier, elle constitue un symbole…

© Artplatz/La Porterie de Notre-Dame du Haut