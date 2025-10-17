70e anniversaire de la chapelle Notre-Dame du Haut à Ronchamp Chapelle Le Corbusier, Ronchamp Ronchamp

Chapelle Le Corbusier, Ronchamp

17 octobre 2025

19 octobre 2025

2025-10-17

Les 17, 18 et 19 octobre 2025, la chapelle Notre-Dame du Haut à Ronchamp fête son 70e anniversaire. Au programme spectacles musicaux d’exception, exposition rétrospectives inédites, projection documentaire.

Projection documentaire “Le Corbusier à Chandigarh la force de l’utopie”

En présence des réalisateurs suisses Karin Bucher et Thomas Karrer, Le Corbusier à Chandigarh la force de l’utopie sera projeté sur le site de la chapelle de Ronchamp, suivie d’un échange avec les spectateurs sur les liens entre ces deux lieux, et d’un apéritif convivial.

Le vendredi 17 octobre de 18h à 20h. Conditions?: Sur inscription, gratuit

Spectacle Philomèle les chanteurs d’oiseaux et Pierre Hamon.

Jean Boucault et Johnny Rasse sont deux amoureux de la nature, passionnés par les oiseaux et leur poésie. Imiter leur chant est très vite devenu un réflexe, un jeu, une passion.?Ils ont ensuite cherché à rendre leur don plus musical pour en faire un art et devenir de véritables chanteurs d’oiseaux. Leur talent les a amenés a` participer a` diverses e´missions radiophoniques et te´le´visuelles, notamment aux Victoires de la Musique Classique, a` la ce´re´monie des Molie`res, a` La Nuit de la Voix ou encore a` la Folle Journe´e de Nantes en 2016. Ils se produisent de´sormais partout en France mais e´galement au Japon, en Russie et en Pologne pour des concerts dans la langue universelle des oiseaux.?

Le samedi 18 octobre à 20h00 Co-programmation Eurockéennes de Belfort

Conditions?: réservation en ligne obligatoire Tarif unique?: 15€

Concert David Demange et Serge Kakudji

Serge Kakudji est un chanteur d’opéra qui fait le tour du monde des salles de concert les plus prestigieuses. Né à Kolwezi en République démocratique du Congo, il découvre l’opéra à la télévision à l’âge de six ans. Après avoir rejoint plusieurs chœurs d’enfants, il est rapidement repéré pour ses qualités vocales et s’expatrie en Europe pour se former au contact de grands solistes. Il développe sa voix de contreténor, très à l’aise dans les registres aigus. Entre plusieurs productions aux quatre coins du monde, il fait la rencontre au printemps 2022 du guitariste classique David Demange, lors d’un récital de ce dernier à Belfort. La connexion est immédiate. Quelques mois plus tard, le duo fait son premier récital. Le succès de ce premier essai, et l’osmose entre les deux musiciens, leur donne l’envie de poursuivre l’aventure. Depuis ils multiplient les concerts avec un programme tout en émotion qui vous entraînera de la musique Renaissance de Dowland aux lieder de Schubert, en passant par les célèbres airs baroques de Monteverdi et Haendel, et même quelques compositions personnelles de Serge Kakudji.

Le dimanche 19 octobre à 18h Ouverture des portes à 17h30

Co-programmation Eurockéennes de Belfort Conditions?: réservation en ligne obligatoire. Tarif unique?: 15€

Expositions rétrospectives ?la chapelle le corbusier, 70 ans d’émotions?

?Le regard d’hier, la chapelle en image? exposition de photographies

?Les voix d’aujourd’hui, la chapelle en parole? vidéo témoignage

Retour sur le chantier de restauration

Samedi 18 et dimanche 19 octobre

Expositions à découvrir durant les horaires d’ouverture du site de 10h à 18h. Dernier accès à 17h30.

Droit d’entrée habituel. Pour les personnes nées en 1955 et les jeunes de moins de 18 ans entrée gratuite. .

Chapelle Le Corbusier, Ronchamp 13 Rue de la Chapelle Ronchamp 70250 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 20 65 13 communication@chapelleronchamp.com

