70ème anniversaire de l’aéroclub ️ Ermenonville
70ème anniversaire de l’aéroclub ️ Ermenonville samedi 6 juin 2026.
70ème anniversaire de l’aéroclub ️
Ermenonville Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-06
L’Aéroclub René Mouchotte vous donne rendez-vous les 6 & 7 juin (10h à 18h les deux jours) prochain sur l’aérodrome du Plessis-Belleville afin de fêter son 70ème anniversaire !
Au programme de ces deux belles journées dédiées au public
️ des vols découvertes à bord de nos aéronefs
la découverte de l’histoire de notre association
une exposition d’aéronefs de collection
6 & 7 juin
de 10h à 18h
aérodrome du Plessis-Belleville
Possibilité de se restaurer sur place
L’entrée et le parking seront gratuits.
Nous vous attendons nombreux !
L’Aéroclub René Mouchotte vous donne rendez-vous les 6 & 7 juin (10h à 18h les deux jours) prochain sur l’aérodrome du Plessis-Belleville afin de fêter son 70ème anniversaire !
Au programme de ces deux belles journées dédiées au public
️ des vols découvertes à bord de nos aéronefs
la découverte de l’histoire de notre association
une exposition d’aéronefs de collection
6 & 7 juin
de 10h à 18h
aérodrome du Plessis-Belleville
Possibilité de se restaurer sur place
L’entrée et le parking seront gratuits.
Nous vous attendons nombreux ! .
Ermenonville 60950 Oise Hauts-de-France
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English :
The Aéroclub René Mouchotte looks forward to seeing you on June 6 & 7 (10am to 6pm on both days) at the Plessis-Belleville airfield to celebrate its 70th anniversary!
On the program for these two great days dedicated to the public:
? discovery flights aboard our aircraft
? the history of our association
? an exhibition of vintage aircraft
? June 6 & 7
? from 10am to 6pm
? Plessis-Belleville airfield
Catering available on site
Admission and parking are free.
We look forward to seeing you there!
L’événement 70ème anniversaire de l’aéroclub ️ Ermenonville a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme du Pays de Valois