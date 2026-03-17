70ème anniversaire de l’aéroclub ️

Ermenonville Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

L’Aéroclub René Mouchotte vous donne rendez-vous les 6 & 7 juin (10h à 18h les deux jours) prochain sur l’aérodrome du Plessis-Belleville afin de fêter son 70ème anniversaire !

Au programme de ces deux belles journées dédiées au public

️ des vols découvertes à bord de nos aéronefs

la découverte de l’histoire de notre association

une exposition d’aéronefs de collection

6 & 7 juin

de 10h à 18h

aérodrome du Plessis-Belleville

Possibilité de se restaurer sur place

L’entrée et le parking seront gratuits.

Nous vous attendons nombreux !

L’Aéroclub René Mouchotte vous donne rendez-vous les 6 & 7 juin (10h à 18h les deux jours) prochain sur l’aérodrome du Plessis-Belleville afin de fêter son 70ème anniversaire !

Au programme de ces deux belles journées dédiées au public

️ des vols découvertes à bord de nos aéronefs

la découverte de l’histoire de notre association

une exposition d’aéronefs de collection

6 & 7 juin

de 10h à 18h

aérodrome du Plessis-Belleville

Possibilité de se restaurer sur place

L’entrée et le parking seront gratuits.

Nous vous attendons nombreux ! .

Ermenonville 60950 Oise Hauts-de-France

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English :

The Aéroclub René Mouchotte looks forward to seeing you on June 6 & 7 (10am to 6pm on both days) at the Plessis-Belleville airfield to celebrate its 70th anniversary!

On the program for these two great days dedicated to the public:

? discovery flights aboard our aircraft

? the history of our association

? an exhibition of vintage aircraft

? June 6 & 7

? from 10am to 6pm

? Plessis-Belleville airfield

Catering available on site

Admission and parking are free.

We look forward to seeing you there!

L’événement 70ème anniversaire de l’aéroclub ️ Ermenonville a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme du Pays de Valois