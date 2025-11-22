70ème anniversaire du Phare d’Antifer les 22 et 23 novembre 2025 La Poterie-Cap-d’Antifer

70ème anniversaire du Phare d’Antifer les 22 et 23 novembre 2025

Visite guidée du Phare d’Antifer, proposée dans le cadre du 70ème anniversaire du Phare d’Antifer organisé par la commune.

– Accès au phare Alain Forjonel, Christian Delahais, Philippe LEDAIN, enfants de gardiens du phare d’Antifer, et bénévoles seront présents pour raconter leur vécu, l’histoire du phare et prendre de la hauteur de vue sur les paysages de la Côte d’Albâtre. Un moment exceptionnel et rare dans un lieu magique.

– Expositions Vous aurez ensuite l’occasion de découvrir dans l’espace technique des expositions associées aux patrimoines

Les gardiens du phare d’Antifer témoignages, photos, recueillis par Martine FERRY

Etretat, mon paysage portrait sensible de la Côte d’Albâtre Combinant témoignages sensibles recueillis par Les Cueilleurs d’Histoires à Etretat et la présentation de la diversité des patrimoines de la côte d’Albâtre, l’exposition vise à sensibiliser le public au caractère à la fois exceptionnel et fragile de cet ensemble singulier à respecter, à préserver et à révéler, que l’on soit de passage ou habitué des lieux.

L’aventure de Fresnel retracée en sept panneaux à l’occasion des deux cents ans de la mise en place de l’optique expérimentale de Fresnel le 25 juillet 1823 au phare de Cordouan (avec Phares de France).

Le retour des Héros en 10 panneaux sur le Raid de Bruneval (avec Bruneval Raid Operation ‘Biting’).

Retour libre vers le village.

Attention, cette visite exige d’être en bonnes conditions physiques et tenue adaptée à la météo, chaussures de marche… afin de monter et descendre les 170 marches donnant accès à la lanterne. Non accessible aux PMR. Ne convient pas aux enfants de moins de 6 ans. Pas de WC sur place, uniquement en centre-bourg. Stationnement au bout de la route du Phare. .

La Poterie-Cap-d’Antifer 76280 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 27 01 55

