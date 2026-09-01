70eme Anniversaire du Rotary Club Hossegor Soorts-Hossegor
samedi 19 septembre 2026 · Soorts-Hossegor
Informations pratiques
Soorts-Hossegor
70eme Anniversaire du Rotary Club Hossegor
Parc Rosny Soorts-Hossegor Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 19:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
70 ans du Rotary Club Hossegor et Côte Sud des Landes
La vocation du Rotary Club Hossegor et Côte Sud des Landes est d’être un acteur engagé dans les communes où il vit, au cœur de la vie sociale locale, mais aussi ouvert sur le monde.
Samedi 19 septembre 2026
Le matin de 10h à 12h – Parc Rosny-Hossegor
Venez partager ce moment avec nous, autour d’animations, de nos partenaires et des bénéficiaires de nos actions.
Le soir À partir de 19h –Capbreton Salle des Associations, Allées Marines
Sur réservation : cocktail, quartet de Jazz puis, dîner et soirée dansante avec DJ. Tombola d’artistes peintre. .
Parc Rosny Soorts-Hossegor 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : 70eme Anniversaire du Rotary Club Hossegor
L’événement 70eme Anniversaire du Rotary Club Hossegor Soorts-Hossegor a été mis à jour le 2026-09-07 par OT Hossegor
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