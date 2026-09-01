Informations pratiques

Soorts-Hossegor

70eme Anniversaire du Rotary Club Hossegor

Parc Rosny Soorts-Hossegor Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 19:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

70 ans du Rotary Club Hossegor et Côte Sud des Landes

La vocation du Rotary Club Hossegor et Côte Sud des Landes est d’être un acteur engagé dans les communes où il vit, au cœur de la vie sociale locale, mais aussi ouvert sur le monde.

Samedi 19 septembre 2026

Le matin de 10h à 12h – Parc Rosny-Hossegor

Venez partager ce moment avec nous, autour d’animations, de nos partenaires et des bénéficiaires de nos actions.

Le soir À partir de 19h –Capbreton Salle des Associations, Allées Marines

Sur réservation : cocktail, quartet de Jazz puis, dîner et soirée dansante avec DJ. Tombola d’artistes peintre. .

Parc Rosny Soorts-Hossegor 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : 70eme Anniversaire du Rotary Club Hossegor

L’événement 70eme Anniversaire du Rotary Club Hossegor Soorts-Hossegor a été mis à jour le 2026-09-07 par OT Hossegor