Informations pratiques

Nogaro

70ème Championnat de France de Course Landaise

Nogaro Gers

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 14:30:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Célébration du 70e anniversaire du Championnat de France de Course Landaise à Nogaro le dimanche 04 octobre à 14h30

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Nogaro 32110 Gers Occitanie +33 5 58 46 50 89 contact@ffcl.fr

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English :

Celebration of the 70th anniversary of the French Course Landaise Championship in Nogaro on Sunday, October 4, at 2:30 p.m.

L’événement 70ème Championnat de France de Course Landaise Nogaro a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Armagnac et d’Artagnan