70ème Championnat de France de Course Landaise Nogaro
dimanche 4 octobre 2026 · Nogaro
Informations pratiques
Nogaro
70ème Championnat de France de Course Landaise
Nogaro Gers
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 14:30:00
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
Célébration du 70e anniversaire du Championnat de France de Course Landaise à Nogaro le dimanche 04 octobre à 14h30
.
Nogaro 32110 Gers Occitanie +33 5 58 46 50 89 contact@ffcl.fr
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English :
Celebration of the 70th anniversary of the French Course Landaise Championship in Nogaro on Sunday, October 4, at 2:30 p.m.
L’événement 70ème Championnat de France de Course Landaise Nogaro a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Armagnac et d’Artagnan
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