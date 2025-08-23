70ème Fête départementale de l’Agriculture Val-d’Izé

Lieu-dit Les Nachardais Val-d’Izé Ille-et-Vilaine

Les Jeunes Agriculteurs d’Ille-et-Vilaine et les Jeunes Agriculteurs de Vitré et Châteaubourg, vous donnent rendez-vous à Val d’Izé pour la Fête de l’Agriculture 2025 !

Rendez-vous les 23 et 24 août 2025 pour deux jours de découverte, de partage et de convivialité autour de l’agriculture à Val d’Izé !

Concerts, spectacles, concours et animations pour petits et grands, feu d’artifice en soirée !

La fête en bref :

Plus de 20 000 visiteurs attendus

300 bénévoles

40 hectares de terrains aménagés

Une restauration 100% origine France

1 finale départementale de labours

1 pôle animal avec les animaux de la ferme

1 pôle végétal

1 an de préparation avec les JA de Vitré & Châteaubourg

1 week-end de partage et de convivialité

Informations pratiques :

À Val d’Izé, lieu dit « les Nachardais »

Tout public

Entrée Payante

Restauration sur place

Les animaux sont acceptés, cependant ils devront être en laisse .

Lieu-dit Les Nachardais Val-d’Izé 35450 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 48 29 50

