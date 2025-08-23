70ème Fête départementale de l’Agriculture Val-d’Izé
70ème Fête départementale de l’Agriculture Val-d’Izé samedi 23 août 2025.
70ème Fête départementale de l’Agriculture
Lieu-dit Les Nachardais Val-d’Izé Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-23
fin : 2025-08-24
Date(s) :
2025-08-23
Les Jeunes Agriculteurs d’Ille-et-Vilaine et les Jeunes Agriculteurs de Vitré et Châteaubourg, vous donnent rendez-vous à Val d’Izé pour la Fête de l’Agriculture 2025 !
Rendez-vous les 23 et 24 août 2025 pour deux jours de découverte, de partage et de convivialité autour de l’agriculture à Val d’Izé !
Concerts, spectacles, concours et animations pour petits et grands, feu d’artifice en soirée !
La fête en bref :
Plus de 20 000 visiteurs attendus
300 bénévoles
40 hectares de terrains aménagés
Une restauration 100% origine France
1 finale départementale de labours
1 pôle animal avec les animaux de la ferme
1 pôle végétal
1 an de préparation avec les JA de Vitré & Châteaubourg
1 week-end de partage et de convivialité
Informations pratiques :
À Val d’Izé, lieu dit « les Nachardais »
Tout public
Entrée Payante
Restauration sur place
Les animaux sont acceptés, cependant ils devront être en laisse .
Lieu-dit Les Nachardais Val-d’Izé 35450 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 48 29 50
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement 70ème Fête départementale de l’Agriculture Val-d’Izé a été mis à jour le 2025-08-06 par OT VITRE