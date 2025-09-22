71ème Critérium Bouliste de la ville de Laragne-Montéglin Laragne-Montéglin

Laragne-Montéglin Hautes-Alpes

Début : 2025-09-22

fin : 2025-09-28

2025-09-22

Pour une semaine, Laragne devient la capitale de la Petite Boule ! Organisé par la Petite Boule Laragnaise et la FDPJP 05.

Laragne-Montéglin 05300 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 89 64 09 76 petiteboulelaragnaise@gmail.com

English :

For one week, Laragne becomes the capital of the Petite Boule ! Organized by the Petite Boule Laragnaise and the FDPJP 05.

German :

Für eine Woche wird Laragne zur Hauptstadt des Petite Boule! Organisiert von der Petite Boule Laragnaise und der FDPJP 05.

Italiano :

Per una settimana, Laragne diventa la capitale della Petite Boule! Organizzato dalla Petite Boule Laragnaise e dal FDPJP 05.

Espanol :

Durante una semana, Laragne se convierte en la capital de la Petite Boule Organizado por la Petite Boule Laragnaise y la FDPJP 05.

