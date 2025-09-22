71ème Critérium Bouliste de la ville de Laragne-Montéglin Laragne-Montéglin
71ème Critérium Bouliste de la ville de Laragne-Montéglin
Laragne-Montéglin Hautes-Alpes
Début : 2025-09-22
fin : 2025-09-28
2025-09-22
Pour une semaine, Laragne devient la capitale de la Petite Boule ! Organisé par la Petite Boule Laragnaise et la FDPJP 05.
Laragne-Montéglin 05300 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 89 64 09 76 petiteboulelaragnaise@gmail.com
English :
For one week, Laragne becomes the capital of the Petite Boule ! Organized by the Petite Boule Laragnaise and the FDPJP 05.
German :
Für eine Woche wird Laragne zur Hauptstadt des Petite Boule! Organisiert von der Petite Boule Laragnaise und der FDPJP 05.
Italiano :
Per una settimana, Laragne diventa la capitale della Petite Boule! Organizzato dalla Petite Boule Laragnaise e dal FDPJP 05.
Espanol :
Durante una semana, Laragne se convierte en la capital de la Petite Boule Organizado por la Petite Boule Laragnaise y la FDPJP 05.
