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71ème Fête du Luma Cluis

71ème Fête du Luma Cluis

71ème Fête du Luma Cluis jeudi 30 avril 2026.

Adresse : Le bourg

Ville : 36340 Cluis

Département : Indre

Début : jeudi 30 avril 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Tarif : 3 3 4 3 Tarif de base plein tarif

Cluis

71ème Fête du Luma

Le bourg Cluis Indre

Tarif : 3 – 3 – 4 EUR
3
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30
fin : 2026-05-03

Date(s) :
2026-04-30

Chaque année, la commune de Cluis ouvre ses portes pour la fête aux escargots (= lumas).Familles
Fête foraine, foire, cavalcade, concert, bals, fanfare, bandas, défilé nocturne, vide grenier, marché campagnard et artisanal. 3  .

Le bourg Cluis 36340 Indre Centre-Val de Loire   uic@cluis.net

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English :

Every year, the commune of Cluis opens its doors for the snail festival (= lumas).

L’événement 71ème Fête du Luma Cluis a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Pays de George Sand