71ème Fête du Luma Cluis
71ème Fête du Luma Cluis jeudi 30 avril 2026.
Cluis
71ème Fête du Luma
Le bourg Cluis Indre
Tarif : 3 – 3 – 4 EUR
3
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-04-30
Chaque année, la commune de Cluis ouvre ses portes pour la fête aux escargots (= lumas).Familles
Fête foraine, foire, cavalcade, concert, bals, fanfare, bandas, défilé nocturne, vide grenier, marché campagnard et artisanal. 3 .
Le bourg Cluis 36340 Indre Centre-Val de Loire uic@cluis.net
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English :
Every year, the commune of Cluis opens its doors for the snail festival (= lumas).
L’événement 71ème Fête du Luma Cluis a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Pays de George Sand