Cluis

71ème Fête du Luma

Le bourg Cluis Indre

Tarif : 3 – 3 – 4 EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-04-30

Chaque année, la commune de Cluis ouvre ses portes pour la fête aux escargots (= lumas).Familles

Fête foraine, foire, cavalcade, concert, bals, fanfare, bandas, défilé nocturne, vide grenier, marché campagnard et artisanal. 3 .

Le bourg Cluis 36340 Indre Centre-Val de Loire uic@cluis.net

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English :

Every year, the commune of Cluis opens its doors for the snail festival (= lumas).

L’événement 71ème Fête du Luma Cluis a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Pays de George Sand