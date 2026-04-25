Tigy

71ème Foire aux asperges

Tigy Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 10:30:00

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-16

Samedi 16 dès 10h30, fête foraine et village de créateurs, dégustation et vente d’asperges, exposition du musée de l’artisanat rural ancien de Tigy, démonstration de sculpture sur bois à la tronçonneuse 10h-12h Juke Box en déambulation 12h Resto-foire (sur réservation) 13h-14h Juke Box en déambulation 15h-16h Show de VTT Trial 18h30 apéro concert Latitude Scène 19h30 Resto-foire & soirée animée par Anim Music Light.

Dimanche 17 dès 10h30, fête foraine et village de créateurs, dégustation et vente d’asperges, exposition du musée de l’artisanat rural ancien de Tigy, vide-greniers 12h Resto-foire (sur réservation) 14h départ des groupes de musiques (Jazz 45 & Les Beaux Parleurs) 14h Show Les Harleys Tina Turner Expérience à 16h Show de Abba Fer Ever. .

Tigy 45510 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 87 28 62 08

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English : Foire aux Asperges

L’événement 71ème Foire aux asperges Tigy a été mis à jour le 2026-04-25 par OT VAL DE LOIRE ET FORET D’ORLEANS